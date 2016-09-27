أهم الفروق بين آيفون 7 بلس وجلاكسي s7 إيدج

يعد آيفون 7 بلس الهاتف الأكثر شعبية وشهرة هذه الأيام، بعد إعلان أبل عن طرحه في الأسواق، إذ تمكن من تحقيق نجاح كبير وجذب عشاق أبل الذين لم يكونوا متحمسين من قبل للهواتف كبيرة الحجم، لذا فيما يلي أبرز اختلافات بين آيفون 7 بلس و جلاكسي s7 إيدج.

نظام التشغيل:

iPhone 7 Plus: يعمل بنظام التشغيل iOS 10.

Galaxy S7 edge: أندرويد مارشميلو 6.0.

الأبعاد:

iPhone 7 Plus: يأتي بأبعاد 158.2×77.9×7.3 ملم.

Galaxy S7 edge: يأتي بأبعاد 5.94×2.86×0.30 ملم.

الوزن:

iPhone 7 Plus: يأتي بوزن 188 جراما.

Galaxy S7 edge: يأتي بوزن 157 جراما.

مساحة الشاشة:

iPhone 7 Plus: يأتي بشاشة 5.5 بوصة.

Galaxy S7 edge: تبلغ حوالى 5.5 بوصة.

دقة الشاشة:

iPhone 7 Plus: تبلغ 1080×1920 بيكسل.

Galaxy S7 edge: تبلغ 1440×2560 بيكسل.

الكاميرا:

iPhone 7 Plus: كاميرا خلفية مزدوجة 12 ميجا بيكسل+ أمامية 7 ميجا بيكسل.

Galaxy S7 edge: كاميرا خلفية 12 ميجا بيكسل+ 5 ميجا أمامية.

ذاكرة الوصول العشوائي:

iPhone 7 Plus: تبلغ 2 جيجا بايت.

Galaxy S7 edge: رامات 4 جيجا بايت.

البطارية:

iPhone 7 Plus: يمكنها البقاء لمدة 21 ساعة من وقت التحدث.

Galaxy S7 edge: بقوة 3600 مللي أمبير.