أهم مزايا سلسلة سامسونج جلاكسي A الجديدة

أزاحت شركة سامسونج عن 3 إصدارات جديدة من سلسلة جلاكسي A (2017) وهي هواتف جلاكسي A7 وA5 وA3، ودعمت سامسونج هواتفها الجديد بمجموعة من المزايا والخصائص الجديدة، في محاولة لكسب ثقة المستخدمين مرة أخرى بعد فضيحة انفجار نوت 7، لذا عرض الموقع الهندي Phonearena أهم 6 مزايا بالهواتف الذكية الجديدة:

1- دعم لشريحتي اتصال وكروت الذاكرة.

2- ميزة مقاومة الماء الذي يضمن كفاءة الهاتف في حال وقوعه في الماء لفترة بسيطة.

3- مكبرات صوت جانبية توفر جودة صوت غير مسبوقة.

4- دعم لخاصية سامسونج Pay التي تتيح الدفع بواسطة الهاتف في أي مكان.

5- منفذ USB-C

6- خاصية الشحن السريع.