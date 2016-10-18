أوباما: استعادة الموصل من “داعش” خطوة كبيرة

أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم إن استعادة مدينة الموصل من تنظيم “داعش” الإرهابي ستكون خطوة كبيرة إلى الإمام.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن أمس بدء عمليات استعادة مدينة الموصل من تنظيم داعش الإرهابي داعيا أهالي المدينة الى التعاون مع القوات الامنية المشاركة بعمليات التحرير0

ونقلت /ا ف ب/عن أوباما قوله في مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي أن الموصل ستكون معركة صعبة وسيكون هناك كر وفر مضيفا انا واثق بان تنظيم داعش سيهزم فى الموصل وان هذا سيشكل خطوة جديدة وكبيرة الى الامام نحو تدميره تماما//0