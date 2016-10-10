أوباما: تصريحات ترامب بحق النساء «مخزية»

انتقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما تصريحات المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بحق النساء ووصفها بـ “المهينة والمخزية”.

ووصف أوباما ترامب خلال اجتماع مع حملة الديمقراطيين في ولاية الينوي “هذه ليست شخصية أوصي بها للمكتب البيضاوي” مضيفا إن ترامب “يذل ويهين النساء بل أيضا الأقليات والمهاجرين وأتباع الديانات الأخرى ويسخر من ذوي الاحتياجات الخاصة ويهين جنودنا وقدامى المحاربين”.

ويواجه ترامب فضيحة مدوية عقب نشر صحيفة واشنطن بوست فيديو يعود إلى العام 2005 حين كان ترامب رجل أعمال ونجما تلفزيونيا يتفوه خلاله بكلام بذيء ومهين حول أسلوبه في التحرش بالنساء.