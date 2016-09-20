أوباما للعبادي: واشنطن مستعدة للمساعدة في إعادة بناء الموصل

صرح الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في نيويورك، أمس الاثنين، أن واشنطن مستعدة لتقديم المساعدة الإنسانية وإعادة بناء مدينة الموصل الواقعة شمال العراق.

ونقلت وسائل إعلام عن أوباما قوله خلال اللقاء..”إن المعركة ضد تنظيم داعش في الموصل ستكون صعبة” إلا انه عبر عن ثقته في أنها ستحرز تقدما سريعا بحلول نهاية العام الحالي.

من جهته أعرب العبادي عن أمله في طرد التنظيم الإرهابي من مدينة الموصل خلال الأشهر القادمة وكان العبادي وصل إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الـ71.