أوباما: نتمنى النجاح لترامب بعد انتخابه رئيساً جديداً للبلاد

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم أن الولايات المتحدة بأسرها تتمنى النجاح لدونالد ترامب بعد انتخابه رئيسا جديدا للبلاد.

ونقلت فرانس برس عن أوباما الذي وصف المرشح الجمهوري ترامب خلال الحملة الانتخابية بأنه يشكل تهديدا للديمقراطية “نحن اولا اميركيون ولسنا ديمقراطيين أو جمهوريين” معربا عن أمله “بانتقال هادئ للحكم”.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت المرشحة الديمقراطية الخاسرة في الانتخابات هيلاري كلينتون أنها مستعدة للعمل مع خصمها الفائز ترامب.

وفاز ترامب على كلينتون في الانتخابات الرئاسية ليكون الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة حيث حصل على 276 صوتا مقابل 218 صوتا لكلينتون.