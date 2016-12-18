أوباما يحدد شروط الحرب الالكترونية ضد روسيا

حدد الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما، شروط ما أسماه “شن حرب إلكترونية ضد روسيا” على خلفية مزاعم تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية والتأثير على نتائجها.

وقالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الرئيس أوباما يرى أن الاستخدام غير المجدي للسلاح الإلكتروني، أفضل من عدم استخدامه.

وأوضحت الصحيفة أن أوباما قد يقرر استخدم هذا السلاح بشرط ضمان مبدأ “الهيمنة المتصاعدة”، وأن واشنطن تريد كذلك إنهاء هذا الصراع وفقا لشروطها، أي لو وجد في الوقت نفسه ضمانات بنسبة 100% تؤكد أن الولايات المتحدة ستستفيد أكثر مما ستخسر.

وقد اتهمت الاستخبارات الأمريكية رسميا موسكو بمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة ونتائجها.