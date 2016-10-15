أوباما يدعو مستشاريه للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية

أعلن البيت الابيض أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما دعا مستشاريه الى مواصلة المحادثات “المتعددة الأطراف” للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية.

وكانت روسيا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق حول سورية فى التاسع من أيلول الماضي في جنيف ينص على وقف الأعمال القتالية ومكافحة الإرهاب بشكل جدى ومشترك وإيصال المساعدات الإنسانية لكن واشنطن فشلت في تنفيذ تعهداتها بفصل من تسميهم “المعارضة المعتدلة” عن إرهابيي “جبهة النصرة” وعمدت إلى إطلاق حملة دعائية كاذبة ضد روسيا وسورية انتهت بتعليق التعاون مع روسيا.

وأشار البيت الأبيض في استعراض لاجتماع عقده أوباما أمس مع مستشاريه وفقا لما نقلته رويترز إلى أن أوباما “أصدر تعليمات لفريقه للأمن القومي بمواصلة المحادثات المتعددة الأطراف مع الدول الرئيسية سعيا للتوصل إلى حل دبلوماسي” للأزمة في سورية.

وتستضيف مدينة لوزان في سويسرا اليوم لقاء حول الأزمة في سورية يشارك فيه وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي جون كيري وعدد من وزراء خارجية بعض الدول في المنطقة.

وكان لافروف أكد أن الشرط الأساسي لاستئناف المحادثات حول سورية هو تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن حل الأزمة فيها مشيراً إلى أن اتجاهات العمل كلها واضحة وهي وقف الأعمال القتالية ومحاربة الإرهابيين وضمان الوصول الإنساني وإطلاق عملية سياسية فوراً بمشاركة كل الأطياف السورية ومن دون أي شروط مسبقة.