أوبرا دمشق.. الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية تحيي حفلا الاثنين

تقدم الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية بقيادة المايسترو عدنان فتح الله حفلا موسيقيا على مسرح الأوبرا في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق بمشاركة عازف البزق محمد عثمان، وذلك عند السادسة من مساء غد الاثنين.

وقال المايسترو فتح الله: “ستقدم الفرقة خلال الحفلة كما المعتاد الأعمال الموسيقية التي تخدم أهداف الفرقة والتي تصب في خدمة الموسيقا السورية وتكريس هويتها وتطويرها من بينها العديد من الأعمال الموسيقية التي تعزف لأول مرة على المسرح وهي من نتاج المؤلفين الموسيقيين السوريين الشباب خريجي المعهد العالي للموسيقا والذين لهم الكثير من التجارب الإبداعية في مجال التأليف الشرقي الأوركسترالي”.