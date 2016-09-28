أوبك: اتفاق حول تثبيت الإنتاج 32.5 مليون برميل يوميا

توصل أعضاء منظمة أوبك، إلى اتفاق في اجتماع الجزائر، حول تثبيت إنتاج المنظمة في مستوى 32.5 مليون برميل يوميا على أن تدرس تفاصيله في اجتماع فيينا في تشرين الثاني.

يذكر أن مستوى الإنتاج الحالي لبلدان المنظمة قرابة 33.5 مليون برميل يوميا.

هذا وقفزت أسعار النفط بنسبة 6 بالمائة بعد الإعلان غير الرسمي عن التوصل لاتفاق.

ووفق نفس الوكالة، وافقت منظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك) على تخفيض إنتاجها من الخام بواقع 750 ألف برميل يوميا، ليصل إلى 32.5 مليون برميل.