أوبك تتفق على خفض إنتاجها النفطي بمقدار 2ر1 مليون برميل يوميا

اتفقت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” اليوم على خفض إنتاجها النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا.

وذكرت وسائل إعلام ان وزراء النفط في الدول الأعضاء بمنظمة أوبك اتفقوا على خفض الإنتاج خلال اجتماعهم اليوم في العاصمة النمساوية فيينا وذلك استكمالا لاتفاق مبدئي توصلت إليه المنظمة في نهاية أيلول الماضي ويهدف لتحقيق سقف الإنتاج ما بين 5ر32 و 33 مليون برميل يوميا وينهي الاتفاق مفاوضات استمرت أسابيع بين الأعضاء الـ 14 في أوبك والذي يعد أول خفض للإنتاج تتخذه المنظمة منذ 8 سنوات ويعولون عليه لتحسين الأسعار المتدهورة بسبب تخمة المعروض منذ صيف 2014 .

وعقب صدور أنباء الاتفاق قفزت أسعار الخام بنحو 7 بالمئة وارتفع مزيج برنت العالمي بنسبة 42ر7 بالمئة ليصل إلى 82ر49 دولارا للبرميل.