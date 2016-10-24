“أوبك”: 90% من اتفاق تثبيت إنتاج النفط جاهز

أعلن، اليوم، مصدر رفيع المستوى في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، أن اتفاق تجميد إنتاج الخام جاهز تقريباً.

وقال المصدر لوكالة “نوفوستي” الروسية: ” الاتفاق جاهز بنحو 90%”. مشيراً إلى أن المزاج العام للمشاركين إيجابي في الوقت الحالي.

ووفقا للمصدر “لا توجد خلافات جوهرية بين الأطراف”، وفيما يتعلق بمسألة تحديد الحصص للدول، قال المصدر إن القضية لا تزال في طور الدراسة.

وفي وقت سابق، أعلنت نوال الفزيع مندوبة الكويت في “أوبك” ، للوكالة أن هناك فرص جيدة لدخول اتفاق “أوبك” حول تجميد إنتاج النفط حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن ذلك يعتمد على توزيع الحصص بين الدول.

وعقد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والأمين العام لأوبك محمد باركيندو، مؤتمرا صحفيا في فيينا عقب اجتماع “حوار الطاقة روسيا-أوبك” الخامس، إذ أكد الوزير الروسي خلاله على أهمية تثبيت الإنتاج لتحقيق استقرار الأسواق.