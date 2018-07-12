التربية: أوراق العمل والمبادرات والوظائف ستدخل في تحصيل الطالب بنسبة 30%

طلبت وزارة التربية من مديرياتها في المحافظات توزيع الدرجات على الفصل الدراسي والامتحان حيث تكون درجة الفصل الدراسي 60% والامتحان 40%، على أن توزع الدرجات على أعمال الفصل الدراسي الدراسي بـ 10% شفهي و10 % وظائف وأوراق عمل و20% نشاطات ومبادرات و20% مذاكرة، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي القادم.

وبحسب نص القرار الصادر عن وزير التربية هزوان الوز، فإن القرار ينطلق من أهمية التكامل في العملية التربوية بين عناصر المنهاج كلها لاسيما أن التقويم يعد عنصرا أساسيا فيه، مشددًا على ضرورة مواكبة التقويم للتطوير الحاصل في المناهج التي أصبحت المبادرات وأوراق العمل والنشاطات سمة بارزة من سماتها للارتقاء بالعملية التربوية.

يشار إلى ان المناهج المطورة ركزت على اكتساب المهارات والقدرات المعرفية للطالب والابتعاد عن التلقين والحفظ الحرفي.

البعث ميديا || دمشق – علي حسون