أوروبا تدعو إلى التخلي عن الدولار

في بيان للمفوضية الأوروبية، دعا الاتحاد الأوروبي دوله إلى التخلي عن الدولار الأمريكي في التعاملات التجارية واستخدام اليورو بدلا منه.

ونقلت وسائل إعلام عن المفوضية قولها في بيان إن تعزيز دور اليورو على المسرح العالمي يتطلب عدة اجراءات بينها استخدام اليورو بدلاً من الدولار في الاتفاقيات التجارية الدولية بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة.

وأضافت إن التجارة الأوروبية لا تزال تتم باستخدام الدولار الأمريكي حتى في بعض الأحيان فيما بين الدول الأوروبية وإن ذلك “يسبب مخاطر للعملة والسياسة على حد سواء”.

وأشارت المفوضية الأوروبية إلى ضرورة الانتشار الواسع لعملة اليورو داعية الدول الأعضاء في الاتحاد إلى استخدام اليورو “في المجالات الاستراتيجية”.