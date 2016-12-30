أوروبا تشدد إجراءات الأمن قبيل الاحتفالات

تشهد أوروبا إجراءات أمنية مشددة قبيل الاحتفالات بعيد رأس السنة الجديدة، وذلك على خلفية الهجوم الذي استهدف سوقا لهدايا الميلاد في العاصمة الألمانية برلين في 19 كانون الأول.

وفي برلين، تقوم الشرطة بتطويق “ساحة باريس” المطلة على بوابة براندنبورغ، حيث يحتفل أبناء المدينة بحلول رأس السنة الجديدة تقليديا.

وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة، توماس نويدورف، لـ”رويترز تي في”، إن حوالي 1700 شرطي إضافي سيتم نشرهم في المدينة، وخاصة في محيط الساحة التي سيتم إغلاق الطرقات المؤدية إليها بواسطة بعربات مصفحة وحواجز إسمنتية.

وأضاف نويدورف أن رجال الأمن سيكونون مسلحين ببنادق آلية.

وفي 19 من هذا الشهر، دهس التونسي أنيس عمري بشاحنة حشدا من الناس في إحدى أسواق أعياد الميلاد في برلين، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وجرح العشرات، في ما يشابه هجوم نيس الفرنسية الذي خلف 86 قتيلا في تموز الماضي.

أما في كولونيا، فتم وضع كاميرات في أماكن عامة تحسبا لتكرار حوادث عيد رأس السنة 2016، حيث تعرضت مئات النساء لتحرشات جنسية أو سرقات قبالة محطة القطار المركزية