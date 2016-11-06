أوزيل مع آرسنال 5 سنوات جديدة

وضع نادي أرسنال الإنجليزي اللمسات الأخيرة على تفاصيل العقد الجديد لنجمه الألماني مسعود أوزيل، صانع ألعاب الفريق، الذي ينتهي عقده الحالي مع الجانرز في صيف 2018، حسب تقارير صحفية بريطانية.

وأكدت صحيفة “ميرور” أن المفاوضات بين مسؤولي أرسنال وأوزيل وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية، وأشارت إلى أن اللاعب الألماني سيوقع على العقد الجديد بعد العودة من فترة المباريات الدولية مع منتخب الماكينات.

وكشفت الصحيفة عن تفاصيل العقد الجديد لأوزيل، حيث سيوقع اللاعب لمدة 5 مواسم، براتب أسبوعي قيمته 160 ألف جنيه إسترليني.

ولفتت “ميرور” إلى أن هناك تقارير عديدة ربطت أوزيل بالعودة مجددًا إلى ريال مدريد، والذي رحل انتقل منه إلى آرسنال مقابل 40 مليون جنيه إسترليني في صيف 2013، لكن اللاعب بات يشعر بالاستقرار في أجواء العاصمة الإنجليزية لندن، إضافة إلى ارتياحه بشكل أكبر منذ قدوم مواطنه شكوردان موستافي الذي انضم من فالنسيا مطلع الموسم الجاري.