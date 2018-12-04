أوشاكوف: أي ضغوط خارجية على حكومة مادورو تأتي بنتائج عكسية

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف اليوم، إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفنزويلي نيكولاس مادورو سيلتقيان غدا موضحا أن موضوع النفط والغاز وموارد الطاقة سيكون أحد المواضيع التي سيتم بحثها كما ستتم مناقشة التعاون العسكري التقني.

ولفت أوشاكوف إلى أن ممارسة أي ضغوط خارجية على حكومة مادورو تأتي بنتائج عكسية ولا تساعد على تهدئة الوضع وإرساء الاستقرار في هذا البلد “ونعتقد أن جميع المشاكل الداخلية القائمة يجب حلها من خلال حوار مفتوح للقوى السياسية الفنزويلية مع احترام جميع قواعد الدستور”.

وكان الرئيس مادورو وصل صباح اليوم إلى موسكو في زيارة يلتقي خلالها مع بوتين.