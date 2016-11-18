أوشاكوف: تعاوننا مع واشنطن في مكافحة الإرهاب يشكل أساساً لتسوية الأزمة السورية

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن سعي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الإرهاب يشكل أساسا جيدا للعمل المقبل بين البلدين لتسوية الأزمة في سورية.

وأوضح أوشاكوف في تصريح نقله موقع روسيا اليوم أن تأكيد الرئيسين فلاديمير بوتين و الامريكي المنتخب دونالد ترامب خلال اتصالهما الهاتفي الاول مؤخرا سعيهما لمكافحة الإرهاب يشكل أساسا جيدا للعمل المقبل في موضوع تسوية الأزمة في سورية.

ولفت أوشاكوف إلى تطابق وجهات النظر الروسية والأمريكية إزاء العلاقات الثنائية الحالية بين البلدين التي وصفها الرئيسان بوتين وترامب بأنها “سيئة للغاية ” وجهوزيتهما لانتشالها من الهاوية التي وقعت فيها.

وكشف مساعد الرئيس الروسي عن سعي إدارة الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما لدفع العلاقات مع روسيا إلى طريق مسدود حتى يصعب على فريق ترامب إخراجها منه.

وأشار أوشاكوف إلى أن ترامب عبر عن اهتمامه للعمل بنشاط مع الرئيس بوتين شخصيا واستعداده لتطوير العلاقات مع روسيا كدولة ومع القيادة الروسية.

وكان أوشاكوف وصف في تصريح سابق التعاون الروسي الامريكي حول سورية بانه “غير مرض حاليا ” مشيرا إلى ان موسكو تأمل بعودة التعاون بين الجانبين إلى “مساره الطبيعي” بعد تولى ترامب مهامه رسميا في كانون الثاني القادم.