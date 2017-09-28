أوغلو: الشعب الجمهوري قادر على تصحيح العلاقات التركية بالجوار

أعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كيليتشدار أوغلو أن حزبه هو الوحيد الذي يستطيع تصحيح العلاقة التركية مع دول الجوار والاتحاد الأوروبي وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي مع تلك الدول خلال فترة أقصاها عامين.

وقال كيليتشدار أوغلو خلال لقاء مع عدد كبير من المزارعين غرب تركيا اليوم “إذا كانت تركيا على علاقة جيدة مع دول الجوار فستحقق أرباحاً تجارية كبيرة”، مشدداً على أن عدم التدخل في شؤون الآخرين يعد شرطاً أساسياً للسياسة الخارجية الناجحة.

وأضاف كيليتشدار أوغلو “إن الجميع يعرف سبب هذه الأحداث والحروب في الدول المجاورة وهو سياسات رجب طيب أردوغان الذي قدم كل أنواع الدعم للجماعات الإرهابية في سورية والتي لم تكن موجودة قبل ما يسمى بالربيع العربي”، مطالباً أردوغان بإعادة النظر فوراً في سياسات أنقرة الإقليمية وتحقيق المصالحة مع سورية العراق وإيران.