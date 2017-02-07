أوغلو: تعديلات أردوغان الدستورية مغامرة مفتوحة ستجر تركيا للمجهول

حذر رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كليتشدار أوغلو من أن مشروع التعديل الدستوري الرامي إلى تعزيز هيمنة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان على مقاليد الحكم ستمكنه من تغيير هيكلية الدولة وستجر تركيا إلى مغامرة مفتوحة.

وقال كليتشدار أوغلو في كلمة ألقاها خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه اليوم “يسعون إلى فرض نظام الرجل الواحد وسيكون أردوغان قادرا على فعل كل شيء وهذا يعتبر خطيرا للغاية” مضيفا “إذا منحتم كل هذه الصلاحيات لشخص واحد فستجرون تركيا إلى مغامرة مفتوحة”.

يذكر أن أردوغان يحاول فرض تعديلات على الدستور لتحويل النظام التركي إلى نظام رئاسي يمنحه التفرد بالحكم ويعزز من هيمنته على البلاد.