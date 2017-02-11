أوغلو: سياسات أردوغان مختلة ورجعية

جدد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي كمال كيليتشدار أوغلو انتقاده سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان واصفا إياها بـ “المتخلفة والرجعية التي ستعود بتركيا إلى العصور الوسطى”.

وقال كيليتشدار أوغلو في تصريح صحفي اليوم “أردوغان يسعى إلى إحكام سيطرته الكاملة والمطلقة على جميع مؤسسات الدولة مهما كانت كلفة ذلك الأمر” مضيفا إن “سياسات أردوغان المتخلفة والرجعية ستعود بتركيا إلى العصور الوسطى”.

وأشار كيليتشدار أوغلو إلى أن أردوغان ينتهج سياسات استفزازية تحريضية وتصعيدية “لضمان تمرير التعديلات التي يحاول فرضها على الدستور” موضحا أن أردوغان الذي “يسيطر على تسعين بالمئة من الإعلام الحكومي والخاص” استنفر جميع إمكانيات الدولة لخدمة مشاريعه ومخططاته المستقبلية.