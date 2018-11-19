أوكار إرهابيي “داعش” تدمر في الموصل

دمرت القوات العراقية أوكارا لتنظيم “داعش” الإرهابي، مفجرة عددا من العبوات الناسفة من مخلفات التنظيم، خلال عملية أمنية في سلسلة جبال بادوش شمال غرب الموصل.

مركز الإعلام الأمني ذكر أن القوات الأمنية في اللواء 66، ضمن الفرقة 20، وبإشراف ميداني من قبل قيادة عمليات نينوى، شرعت بعملية نوعية في سلسلة جبال بادوش ضمن منطقة العلان، أسفرت عن تدمير عدد من العبوات الناسفة وثلاثة أوكار لعصابات داعش الإرهابية يتجاوز طول أحدها 100 متر.

في المقابل، أعلنت قيادة شرطة ذي قار عن انفجار قنبلة محلية الصنع أمام شعبة تقاعد الرفاعي الواقعة في حي المعلمين بمحافظة ذي قار جنوب العراق، مخلفة أضرارا مادية بسيطة دون أي إصابات بشرية.