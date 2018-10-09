أوكرانيا..إجلاء 12 ألف شخص إثر انفجارات في مخزن أسلحة

أجلت السلطات الأوكرانية اليوم أكثر من 12 ألف شخص إثر وقوع انفجارات في مستودع للذخيرة على بعد 176 كيلومترا شرق العاصمة كييف.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جهاز إدارة الطوارئ الأوكرانية قوله اليوم “إن أكثر من 12 ألف شخص تم إجلاؤهم من المنطقة المعرضة للخطر” مشيرا إلى أنه تم اغلاق المجال الجوي في دائرة نصف قطرها 20 كيلومترا على خلفية الانفجارات فيما توقفت حركة السكك الحديدية والنقل البري في المنطقة.

وأكدت أجهزة الطوارئ عدم وجود معلومات لديها عن سقوط قتلى جراء الانفجارات بينما قالت السلطات الإقليمية “إن أكثر من 60 شخصا حصلوا على مساعدة طبية جراء تنشق الدخان الناجم عن الحريق الذي أعقب الانفجارات في المستودع”.

من جهته أوضح مسؤول في وزارة الدفاع الأوكرانية أن الحريق امتد إلى خمس مناطق تخزين تغطي نحو 10 بالمئة من المستودع الممتد على مساحة 700 هكتار.

ويعتبر هذا سادس حريق كبير من نوعه في مخرن أسلحة تابع للجيش الأوكراني ففي آذار عام 2017 تسبب حريق هائل بانفجارات ذخائر بمخزن في بلدة بالاكليا شرق أوكرانيا ما أدى إلى مقتل شخص وجرح خمسة آخرين.