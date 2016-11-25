أولمبياد الروبوت العالمي ينطلق في الهند بمشاركة 9 فرق سورية

أكدت الفرق السورية المشاركة في مسابقة أولمبياد الروبوت العالمي المقامة في العاصمة الهندية نيودلهي تفاؤلها بتحقيق نتائج ايجابية وأهمية المشاركة فيها لإثبات قدرة الإنسان السوري على الإبداع والتميز رغم ما تمر به سورية.

وحول المشاركة السورية في المسابقة التى انطلقت أمس قال الممثل الوطني لأولمبياد الروبوت العالمي الدكتور مهيب النقري في تصريح لـ سانا.. إن “مشاركة سورية في النهائيات العالمية هي الأولى بعد أن حصلت على عضوية منظمة أولمبياد الروبوت العالمي” معربا عن أمله في أن تحرز الفرق السورية التسعة المشاركة مراكز متقدمة في المنافسات ولا سيما أن سورية حصلت على المركز الخامس عالمياً في أول مشاركة لها عام 2014 في روسيا.

من جهته قال الدكتور ابراهيم شعيب رئيس قسم النظم الالكترونية والميكانيكية في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا “نحن فخورون بما يقوم به طلابنا من اعمال ابداعية وهذا يؤكد ان الشعب السوري شعب حضاري أسهم في العلم والتكنولوجيا على مدى القرون الماضية ما يعكس تطوره”.

واطلع الدكتور رياض عباس سفير سورية في الهند خلال زيارته مقر انعقاد الأولمبياد على ما ستقدمه الفرق السورية في المسابقة كما التقى بالقائمين على الفرق السورية الذين قدموا بدورهم شرحاً مفصلاً عن الأفكار والمشاريع التقنية المشاركة.

ويصل العدد الإجمالي للفرق المشاركة في نهائيات أولمبياد الروبوت العالمي نحو 440 فريقا من أكثر من 55 بلدا وتتضمن نشاطات البطولة المسابقات النظامية للفئات الابتدائية والمتوسطة والعليا ومسابقة تحدي الروبوت المتقدم وكرة القدم الروبوتية والمسابقة المفتوحة.

يذكر أن منظمة أولمبياد الروبوت العالمي أسست عام 2004 وتضم في عضويتها حاليا نحو 55 بلدا ومن أهدافها إعطاء الفرصة لطلاب المدارس والجامعات لرفع مستوى كفاءة التفكير الإبداعي ومستوى العمل الجماعي.