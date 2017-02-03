أولمبياد 2024.. اكتمال ملفات ترشح لوس أنجلس وبودابست وباريس

قدمت مدن لوس أنجليس الأمريكية وبودابست المجرية وباريس الفرنسية القسم الأخير من ملفات ترشحها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 بحسب ما أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية.

وأشارت اللجنة الجمعة 3 شباط، في بيان إلى أنه من خلال تقديم القسم الثالث والأخير المسمى “تسليم الألعاب، التجربة وإرث المواقع الأولمبية”، ستبدأ المدن الثلاث المرشحة “اليوم رسميا المرحلة النهائية من عملية الترشح”.

وتم تخصيص القسم الأخير للإرث وتسليم الألعاب، وهو يقدم صورة ملموسة عن مجريات الألعاب ونظيرتها البارالمبية على الصعيد اللوجستي: المواصلات، الإقامة، الأمن، تجربة الرياضيين والجماهير…

وسيعلن اسم المدينة المنظمة في 13 أيلول 2017 في ليما خلال الدورة الـ130 للجنة الأولمبية الدولية.

وقبل ذلك، ستنتقل لجنة التقييم في اللجنة الأولمبية إلى لوس أنجليس (23-25 أبريل/نيسان)، وبودابست (10-12 أيار) وباريس (14-16 مايو/أيار) لتفقد المواقع. وسترسل تقريرها النهائي إلى كل أعضاء الأولمبية، وينشر بشكل علني قبل اجتماع لأعضاء اللجنة الأخيرة والاتحادات الدولية في لوزان يومي في 11 تموز و12 منه.

وقد سمح للوس أنجليس وباريس بالتواصل الدولي، فيما تنتظر بودابست، المهدد ترشحها باستفتاء شعبي، حتى منتضف شباط لتستهل حملتها الخارجية.

وفرضت قيود كبيرة على المدن الثلاث لناحية تسويق ملفاتها خارجيا والتخاطب مع أعضاء اللجنة الدولية.

وركزت الصحف الفرنسية الجمعة على تركيز حملة باريس على خفض أسعار التذاكر. وبحسب صحيفة “ليكيب” الرياضية، سيكون ثمن نصف التذاكر أقل من 50 يورو (54 دولار أميركي)، وغالبية هذه الفئة أقل من 20 يورو (22 دولار).

وكان رئيس حملة لوس أنجليس كايسي واسرمان أكد لوكالة فرانس برس الخميس، أن “الرياضة لا علاقة لها بالسياسة”، وذلك وسط الجدل المثار حول مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع دخول رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة لثلاثة أشهر، واحتمال تأثيره على حظوظ المدينة الأمريكية بالاستضافة.

واعتبر واسرمان أن ملف المدينة لن يتأثر بهذا المرسوم، مؤكدا أن “الرياضة هي الأمر الوحيد الذي يتفق الجميع أنه يوحد العالم”.

وسبق للوس أنجليس استضافة العرس الأولمبي مرتين عامي 1932 و1984، وباريس في 1900 و1924. وكانت إيطاليا سحبت ملف العاصمة روما بعد رفض البلدية المنتخبة مواصلة سباق الاستضافة.

وتستضيف طوكيو أولمبياد 2020، علما أن النسخة الأخيرة أقيمت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية صيف 2016.