أوليانوف: لا أسس قانونية أو سياسية لفرض حظر نفطي على إيران

أكد ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف اليوم عدم وجود أي أسس قانونية أو سياسية لفرض حظر نفطي على إيران.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن أوليانوف قوله للصحفيين: “في الحقيقة إذا تم فرض حظر نفطي كامل أو جزئي على إيران سيكون ذلك سيناريوها سلبيا وخطرا للغاية”.

وأكد أوليانوف أن مهمة الأعضاء الخمسة المتبقين في الاتفاق وهم روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا زائد المانيا هي إيجاد طريقة خلال الشهر المتبقي لمحاولة تلافي ومعالجة الأثر السلبي الذي تركته العقوبات الأميركية غير المحدودة على إيران.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد الإثنين الماضي خلال قمة هلسنكي التي جمعته وترامب أنه سيكون من المؤسف توقف خطة العمل المشتركة الشاملة حول الاتفاق النووي مع إيران وأن الموقف الروسي سيبقى دون تغيير.

يذكر أنه تم توقيع الاتفاق النووي بعد مفاوضات مطولة بين إيران ومجموعة دول خمسة زائد واحد بتاريخ الـ 14 من تموز عام 2015 في حين أعلنت واشنطن انسحابها منه بشكل غير قانوني وأحادي فى أيار الماضي واستئناف العمل بكل العقوبات الأميركية على طهران.

من جهة أخرى أكد أوليانوف أن نية اليابان التخلي عن واردات النفط من إيران قد تكون نتيجة مباشرة لتهديد من الولايات المتحدة وقال بهذا الصدد: “أما بالنسبة للقرار الذي اتخذته اليابان فهو مؤسف.. وكما فهمت فهو قرار قسري لأن الولايات المتحدة ترهب علنا وسط الأعمال التجارية الدولي وتهدده بعواقب اقتصادية خطيرة وليست لدى الجميع الإرادة السياسية لمقاومتها”.

وكانت صحيفة نيكاي الاقتصادية اليابانية ذكرت في وقت سابق اليوم أن شركات النفط اليابانية تدرس إمكانية رفض شراء النفط الإيراني.