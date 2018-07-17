أوليانوف: واشنطن تريد تفتيش المنشآت النووية الإيرانية دون أي أساس

أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن واشنطن تريد تفتيش المنشات الإيرانية دون أي أساس قانوني.

ونقلت سبوتنيك عن أوليانوف قوله للصحفيين اليوم “الأمريكيون يسعون إلى تركيز أعمال تفتيشهم على المنشآت الأكثر حساسية من وجهة نظر أمنية بغض النظر عن وجود أو غياب أي أسس لذلك” مضيفا “إذا وافقت سكرتاريا الوكالة الدولية للطاقة الذرية على ذلك فسيكون انتهاكا للقواعد التي ينص عليها البروتوكول الإضافي وسيثير بالطبع ردة فعل سلبية من جانب طهران”.

وأشار أوليانوف إلى أن “سكرتاريا الوكالة وإيران تتصرفان فيما يخص هذه المسألة بشكل متزن وذكي” لافتا إلى أنه ليس للوكالة أي مشاكل في الوصول إلى المنشآت في إيران ولا تحتاج لتوسيع تفويضها.

وأكد أوليانوف أن المطالب الأمريكية تجاه الملف النووي الإيراني مفرطة وقال “الوكالة تحتاج إلى أسباب وجيهة من أجل طلب الوصول إلى المنشآت في حين يتم وضع ضوابط الوصول إلى المنشآت بالتعاون مع الطرف المضيف”.

وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران مستمرة في الوفاء بالتزاماتها النووية بموجب الاتفاق النووي الذي وقعته مع مجموعة خمسة زائد واحد عام 2015.