أول سفينة حربية روسية من الألياف والزجاج

تستلمت القوات الحربية البحرية الروسية أول سفينة مصنوعة من الألياف والزجاج، وهي كاسحة الألغام “ألكسندر أوبوخوف” من المشروع 12700 ” الكسندريت”، والتي بدأت عملية بنائها في 22 سبتمبر/ أيلول عام 2011 وتم إنزالها إلى المياه في صيف 2014.

وتعد هذه السفينة إنجازا جديدا وكبيرا لمصممي وبناة السفن الروسية، حيث أنها تنتمي إلى الجيل الجديد في مجال كاسحات الألغام البحرية.

وصنع هيكل هذه السفينة من الألياف الزجاجية والبلاستيك وهو ما سمح بتقليص وزنها وزيادة مدى خدمتها، كما يمكنها التصدي للألغام البحرية بمساعدة مختلف شباك الجر والأجهزة البحرية الغاطسة الموجهة عن بعد وغير المأهولة.

ويبلغ طول السفينة 61 مترا، وعرضها حوالي 10 أمتار، وتصل سرعتها إلى حوالي 16.5 عقدة في الساعة وعدد أفراد طاقمها إلى 44 شخصا.