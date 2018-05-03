أول ظهور لأحدث صاروخ روسي في عيد النصر

تحتفل روسيا بعيد النصر احتفاء بذكرى دحر ألمانيا النازية المعتدية، في التاسع من شهر أيار، وستشارك طائرات مزودة بصاروخ جديد في العرض العسكري الذي تنظمه روسيا في عاصمتها موسكو بمناسبة عيد النصر.

وسوف تعرض روسيا للعالم للمرة الأولى في التاسع من أيار 2018 صاروخا حربيا جديدا لا تمتلك بلدان العالم الأخرى مثيلا له.

وأطلق على هذا الصاروخ اسم “كينجال” (الخنجر)، وقد كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وجوده قبل شهرين.

وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماعه مع قادة القوات المسلحة الروسية عبر الهاتف، اليوم الخميس: بالإضافة إلى طائرات “سو-57″ و”سو-30إس إم” و”ميغ-29إس إم تي” سوف تظهر في سماء موسكو في عيد النصر طائرات “ميغ-31كا” مزودة بنظام “كينجال” الصاروخي.

ويتمتع صاروخ “كينجال” بسرعة عالية تعادل 10 أضعاف سرعة الصوت، ويمكنه أن يدمر الأهداف من مسافة 2000 كيلومتر.

ويستطيع صاروخ “كينجال” أن يحمل رؤوسا نووية.