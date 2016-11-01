أول ظهور لمقاتلة الجيل الخامس الصينية أمام الجمهور

لأول مرة شاهد زوار معرض الطيران الدولي الذي افتتح في الصين، في 1 تشرين الثاني، أحدث طائرة مقاتلة صينية معروفة باسم J-20.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن طائرة J-20 التي تنتمي إلى الجيل الخامس من المقاتلات أظهرت قدراتها أثناء التحليق، بتقديم عروض للطيران البهلواني.

ويشار إلى أن زوار المعرض لم يروا مقاتلة الجيل الخامس الصينية على الأرض. ويُعتقد أن الجيش الصيني لا يسارع بكشف مواصفات الطائرة الجديدة كافة وقدراتها الفنية.

يذكر أن مدى طائرة J-20 يبلغ 5.5 ألف كيلومتر، إلا أن مداها المجدي القتالي لا يتجاوز ألفي كيلومتر.

وقامت طائرة J-20 بالرحلة الجوية التجريبية الأولى في 11 كانون الثاني 2011. ويُتوقع أن تدخل مقاتلة الجيل الخامس الصينية الخدمة العسكرية في بداية عام 2017.