أول عملية زرع أوعية دموية مطبوعة تتم بنجاح!

أجرى علماء صينيون عملية زرع أوعية دموية “مطبوعة” بتقنية الأبعاد الثلاثية، ومصنوعة من خلايا جذعية، في أجسام القرود، الأمر الذي يعد ثورة في عالم الطب الجراحي واستنساخ الأعضاء.

هذا وأعلن الأستاذ يويان كانغ بمركز أبحاث الطب التجديدي بجامعة سيتشوان الصينية عن نجاحه هو وفريقه البحثي في زراعة أوعية دموية تمت طباعتها بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في أجسام قرود “المكاك” وتجديد أوعيتها الدموية في إنجاز يعد الأول من نوعه في العالم.

وقال الأستاذ كانغ إن فريقه بدأ أولا باستخراج نحو 5 غرامات من الدهن من جسم قرد المكاك ثم قام باستخراج الخلايا الجذعية الوسيطة من الدهن لتحويلها إلى “حبر عضوي” يستعمل في عملية الطباعة الحيوية الثلاثية الأبعاد وبعد ذلك تمت طباعة الوعاء الدموي بمعدات الطباعة الخاصة لاستبدال جزء من الأبهر البطني يبلغ طوله حوالي 2 سم في جسم القرد.

كما تمت زراعة الأوعية الدموية المطبوعة بالتقنية الثلاثية الأبعاد في أجسام 30 قرد مكاك، وبلغ معدل نجاح العمليات 100%، ولم يترتب عن المؤشرات البيولوجية للأوعية الدموية الجديدة أي مضاعفات.

وأضاف كانغ أن الأوعية الدموية الاصطناعية التقليدية تعد أكثر عرضة للانسداد ولا بد من استبدالها بعد عدة سنوات، لذا فإن هذه التقنية الجديدة تقدم حلا للمشكلة حيث يمكن استخدام الأوعية الدموية المطبوعة مدى الحياة لأنها مصنعة من مواد تم استخراجها من الجسم ذاته.