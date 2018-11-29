أول هاتف بذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت

ذكرت صحيفة “GizmoChina” أن أحد هواتف “S10” التي ستطرحها سامسونغ العام القادم سيأتي بذاكرة وصول عشوائي غير مسبوقة.

ووفقا للصحيفة فإن هذا الهاتف سيأتي بشاشة بحجم 6.44 بوصة، ودقة عرض (1440/2960) بيكسل، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 4000 ميللي أمبير.

لكن الميزة الأساسية في هذا الهاتف ستكون ذاكرة الوصول العشوائي التي ستكون 12 غيغابايت، أي أكبر من أي ذاكرة وصول عشوائي موجودة في أي هاتف حتى اليوم.

وكانت تسريبات سابقة أكدت أن “S10” القادم من سامسونغ سيطرح في 3 نسخ، إحداها “S10+” ستزود بكاميرا أساسية ثلاثية، أما النسخة الأرخص “S10 Lite”، فستأتي بشاشة “Infinity O” رقيقة الحواف شبيهة بشاشات هواتف “نوت” المطروحة من سامسونغ حاليا.