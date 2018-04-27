أوماخانوف: الدعم الروسي لسورية سيستمر لتحرير الأراضي السورية من الإرهاب

أقامت اللجنة الروسية للتضامن مع شعوب آسيا وإفريقيا وجمعية الصداقة الروسية السورية بالتعاون مع الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية الروسية ندوة تضامنية في موسكو اليوم بعنوان “الدعم الاجتماعي والسياسي الدولي للشعب السوري” حضرها عدد من الدبلوماسيين والبرلمانيين والباحثين في الشؤون الدولية والإعلاميين بحثوا فيها جذور الأزمة في سورية وتأثيرها على منظومة العلاقات الدولية وآفاق تطورها في ضوء المتغيرات الجارية على الساحة السورية والإقليمية والدولية.

وأكد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي إلياس أوماخانوف في افتتاح الندوة أن الدعم المقدم من روسيا ودول أخرى لسورية سيستمر مشيرا إلى أنه ساعدها في إحراز انتصارات كبيرة على الإرهاب الدولي وتحرير أغلبية الأراضي السورية من تنظيم “داعش” والمجموعات الإرهابية الدولية الأخرى.

وأعرب أوماخانوف عن أسفه للتصعيد والتهديد الذي تمارسه الولايات المتحدة ضد سورية بعدما بدأت أطر التسوية السياسية تلوح في الأفق مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تصب الزيت على النار بهدف عدم السماح للحكومة السورية بتحقيق النصر النهائي على الإرهاب ووضع نهاية للمأساة التي يعاني منها الشعب السوري.

ودعا أوماخانوف إلى بذل المزيد من الجهود على مختلف المستويات عبر المنظمات الروسية الاجتماعية الرسمية وغير الرسمية لتعزيز دعم سورية والتضامن معها في مكافحة الإرهاب الدولي وآثاره.