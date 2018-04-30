“أيام التراث الثقافي” في خان أسعد باشا

هذا المقال رقم : 22 من 45 من العدد 2018-4-30-16093

2018-4-30-16093

 

احتفاءً باليوم العالمي للتراث دعت وزارة الثقافة- مديرية التراث الشعبي لحضور مهرجان أيام التراث السوري الخامس الذي يبدأ فعالياته في الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الاثنين في خان أسعد باشا العظم.
ويتضمن: افتتاح معرض فن تشكيلي (دمشقيات) للفنان زياد الرومي، ومعرض خط عربي للفنانين: د.محمد غنوم، عاصم رهبان، أدهم فادي الجعفري، ومعرض كتاب التراث الشعبي (مطبوعات وزارة الثقافة-الهيئة العامة السورية للكتاب)، ومعرض حيّ للحرف التقليدية، وإقامة حفل فني (موسيقا وغناء من تراث دمشق).
كما سيتم تكريم عدد من الباحثين والفنانين والحرفيين: الفنانان التشكيليان زياد الرومي ومحمد غنوم – الحرفيون أحمد الحلاق وبسام ريحان، كيفورك غريبيان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

لا تعليقات

مقالات ذات صلةالمزيد من الكاتب