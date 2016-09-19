أيقونة البرازيل بيليه يختار الأفضل بين ميسي ورونالدو

شارك أسطورة كرة القدم العالمية بيليه في النقاش المحتدم منذ سنوات عن أفضل لاعب في العالم بين كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد وليونيل ميسي نجم برشلونة.

ورفض أيقونة البرازيل المفاضلة بين ما يقدمه اللاعبان في هذه الأيام وما كان يقدمه في وقته، لكن رأيه كان واضحا بخصوص أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي.

وقال بيليه صاحب الـ 75 عاما في حوار نقلته صحيفة سبورت: «كريستيانو رونالدو هداف عظيم، لكن ميسي هو الأفضل، لقد ذكرتم الكثير من الأسماء، لكن أعتقد أن ميسي هو الأكثر ثباتا في المستوى خلال الـ 15 عاما الأخيرة».

وأضاف بيليه الفائز بثلاثة كؤوس عالم مع المنتخب البرازيلي: «يمكنكم الحديث عن أسماء أخرى مثل كريستيانو، إنه هداف كبير ويذكرني برونالدو، لكنه يسجل الأهداف فقط، بينما يعطي ميسي تمريرات حاسمة ويصنع الفرص لزملائه بالإضافة إلى تسجيله للأهداف»..«إن كنا نتحدث عن اللاعب المتكامل فأعتقد ومن دون شك أن ميسي هو الأفضل».