أيمن زيدان دفع الثمن

كتب الناقد السينمائي المصري مجدي الطيب عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك بأن فيلم “أمينة” للفنان أيمن زيدان ظلم ظلما صارخا في المهرجان: “حيث دفع الثمن! أزعم أنه على الرغم من مرور 24 ساعة على إعلان نتائج الدورة الرابعة والثلاثين لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، إلا أن شعور الصدمة مازال يسيطر على كل من أتاحت له الظروف مشاهدة الفيلم السوري «أمينة»؛ أول تجربة إخراجية في السينما للفنان العربي والسوري الكبير أيمن زيدان، بعد أن فوجئنا جميعاً بخروج الفيلم من سباق الجوائز، وهو الذي كان يستحق، على الأقل، جائزة فاتن حمامة لأفضل ممثلة، تذهب للفنانة نادين خوري، لأدائها السلس، الرائع، والبعيد عن الافتعال أو المبالغة، وهي تجسد، في الفيلم، شخصية الأم «أمينة»، أو كان الفيلم يستحق جائزة كمال الملاخ لأفضل عمل أول أو ثاني للمخرج”.

ورأى الطيب أن ما حصل سببه الجوائز الكثيرة، التي حصدتها السينما السورية، في بقية مسابقات الدورة الرابعة والثلاثين، وهذا انعكس سلباً على تجربة «أمينة»، وكانت النتيجة أن دفع أيمن زيدان، الذي ظُلْم ظلماً صارخاً، الثمن”.

أما الفنان أيمن زيدان الذي شارك ما كتبه الطيب عبر صفحته على الفيسبوك فكتب: “لا تعليق لدي على ما حدث لفيلم أمينة في مهرجان الإسكندرية شهادة واحد من أهم النقاد المصريين تكفيني.. قريباً سيكون افتتاح الفيلم في دمشق وعندها تتضح الصورة”.