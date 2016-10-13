أيمن زيدان يبدأ تصوير فيلم «درب السما»

يصور الفنان القدير أيمن زيدان مشاهده في بطولة فيلم “درب السما” تأليف وإخراج جود سعيد بريف اللاذقية، ويجسد شخصية الاستاذ “زياد”، وهو “مدرس، يضطر لتغيير مكان إقامته إلى منطقة أكثر أماناً بعد أن أثرت الحرب على حياته وقرارات عائلته، كما حولته إلى شخص ضعيف مخذول.

لاحقاً يعيش قصة حب مفاجئة تساعده على تخطي خيباته، باحثاً عن السعادة والفرح، مصراً على متابعة طريقه مع حبيبته باتجاه “درب السما”.

وقال جود سعيد مخرج العمل قال: بأن “شخصية زياد تمثل جيل كاملاً نحتاج منه لأجوبة او لحظة صدق مع الذات، تحكي عن هزائمه دون ان تذبحه… فماضينا ليس للذبح وإنما للمواجهة”.

يذكر أن الشريط يصور تراجيديا اجتماعية ممزوجة بالكوميديا السوداء، عبر حكاية لعائلة سورية تهجر مكان إقامتها قسراً لمرات عدة، وما يجمع أفراد هذه الأسرة هو اصرارهم على الحياة والانتصار على الذات و كسر الخوف وتحدي رغبة الآخر بإنهاء وجودهم.

كما تغوص الحكاية في أجواء الحرب السورية الراهنة مستعرضاً نتائجها على مستقبل الأفراد بجميع الأصعدة، وتركز على فكرة تمسك المواطن السوري بالحياة وإصراره على البقاء في وجه الهجمات المتتالية، ومحاصرته بالموت من كل جانب.

ويجسد أدوار الفيلم كلّ من: أيمن زيدان، صفاء سلطان، محمد الأحمد، جابر جوخدار، نوار يوسف، زهير عبد الكريم، حسين عباس، جمال العلي، حسن دوبا، روبين عيسى، رامي أحمر، رسل الحسين، مرح حسن، نور علي، هبة زهرة، لبابة صقر وعوض القدرو.

دانا وهيبة – دمشق