أي اسماك نأكل وكيف يسمح بنقل مخلفات الفروج ورميها في أحواض الأسماك؟

كتبنا قبل فترة من الآن خبرا تحت عنوان: أي فروج نأكل اشرنا فيه الى ما يقدم للفروج المداجن من أعلاف تفتقد الى الشروط الصحية والآمن الحيوي وبعض الأمور الأخرى.

اليوم سنتحدث عن الأسماك التي نأكلها والتي تفتقد بدورها الى ادنى الشروط الصحية ولا رقابة على أحواض تربيتها في المسامك ولا احد يدرك أي أعلاف تقدم لها الا من اقترب منها واطلع أعلى أدق تفاصيلها في هذا الصدد ضبطت مديرية حماية المستهلك بحماة اليوم الاثنين سيارة محملة بطن ونصف الطن من الفروج النافق كان متجها الى المسامك الخاصة لتكون وجبة علفية لأسماك التربية هناك وفقا لما نقله لنا السيد نعمان الحاج.

وأكمل قائلا: ان مثل هذه الأعلاف يمنع رميها وتقديمها للأسماك حيث تلوث المسطحات المائية من جهة وتؤثر مستقبلا على الصحة والسلامة العامة وفي كل الأحوال ممنوع نقلها ورميها في أحواض الأسماك قانونيا.

وفي سياق اخر قال الحاج: تم ضبط معملا لصناعة السكاكر في حماة وهو عبارة عن مصاص للاطفال بدون ترخيص صناعي او إداري او صحي فتم تشميعه أصولا وأحيل صاحب المعمل للقضاء فضلا عن ضبط محمصة وبحوزتها سبعة أكياس من الدقيق التمويني ومحال اخر لصناعة الخبز السياحي وبحوزته ثلاثة أكياس من الدقيق التمويني.

بالمختصر المفيد قال مصدر صحي للـ”البعث مبديا” ان تناول الأسماك التي تغذي بمخلفات الدواجن والحيوانات النافقة تؤثر صحيا على السلامة العامة لما تحمله من أمراض سرطانية مستقبلا.

الخلاصة: نظمت مديرية حماية مستهلك حماة خلال الشهر المنصرم 645 ضبطا منها 135 ضبطا بمواد مجهولة المصدر و90 ضبطا بحق صناعة الرغيف وخمسة ضبوط بحق المواد المنتهية الصلاحية ولا زال عرض المسلسل جاريا وكل هناك جديد فأي اسماك نأكل؟

البعث ميديا||حماة||محمد فرحة