إبداع قاذفة حربية روسية تحتوي على سلاح الليزر

صرحت إحدى شركات التصنيع العسكري الروسية عن صنع قاذفة تحتوي على سلاح الليزر. كشف مصدر في شركة «كا. إر. أ. تي» وهي إحدى شركات التصنيع العسكري الروسية، للصحفيين أن أحدث طائرة حربية روسية أطلق عليها اسم «أ-60» باختصار، ستقدر على تدمير أهداف العدو بواسطة “مدفع الليزر الدقيق التصويب”.

وقال فلاديمير ميخييف، مستشار النائب الأول للمدير العام لشركة «كا. إر.أ. تي» (التقنيات الإلكترونية)، في تصريحات صحفية يوم 24 أيلول، إن سلاح طائرة «أ-60» سيكون قويا إلى درجة يتطلب الأمر معها توفير الحماية للطائرة ذاتها من سلاح الليزر الذي تحمله، مشيرا إلى أن مصنعي «قاذفة الليزر» يعملون على تحصينها ضد سلاح الليزر.

وتم اتخاذ طائرة «إيل-76 إم دي» أساساً لصنع طائرة «أ-60» التي ظهر نموذجها الأولي في بداية ثمانينات القرن العشرين.