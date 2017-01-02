إبراهيموفيتش “يخرس منتقديه” بكلمات قاسية

اعتبر المهاجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، أن أداءه مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ انضمامه إليه مطلع هذا الموسم، أخرس منتقديه الذين شككوا بقدرته على النجاح في البريمير ليغ.

وكان انتقال المهاجم الدولي السابق (35 عاما) إلى الدوري الممتاز قادما من باريس سان جرمان الفرنسي، قوبل بمخاوف من قدرته على التأقلم، وهو في هذه السن، مع دوري يعد من الأكثر تطلبا بدنيا، إلا أن إبراهيموفيتش سجل 17 هدفا في 27 مباراة مع “الشياطين الحمر” في كل المسابقات، وساهم في تحسن نتائجه مؤخرا.

وقال السويدي في تصريحات نشرتها صحف إنجليزية: “شعوري جيد، لا أعرف كم سنة تتبقى لي، لكنني أستمتع بكرة القدم”.

وأضاف: “قدمت إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت اعتقد الجميع أنه لن يكون ممكنا، لكن كالعادة جعلتهم يبتلعون ألسنتهم، الأمر يمنحني الطاقة، صدقوني، لأن هؤلاء يتلقون الأموال للتفوه بالهراء، وأنا أتلقى الأموال لأزاول اللعبة بقدمي، هذا ما أستمتع به”.

وأشار إلى أنه تلقى مرارا عروضا من أندية إنجليزية، إلا أنه أراد “القدوم عندما اعتقد الجميع أنني انتهيت”.

وحظي إبراهيموفيتش في نهاية العام 2016، بفرصة معادلة رقم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بتسجيله هدفه الحادي والخمسين في السنة، إلا أن الهدف الذي سجله إبراهيموفيتش أمام ميدلسبروه السبت، في المباراة التي فاز فيها فريقه 2-1، ألغاه الحكم بداعي وجود خطأ.

وانتقد إبراهيموفيتش بشدة قرار الحكم لي مايسون، قائلا: “لا أعرف لماذا أطلق صافرته، بداية منحني الهدف، وبعد 30 ثانية غير رأيه. لم يكن ثمة الكثير الذي يمكنني قوله له” خشية نيل إنذار.