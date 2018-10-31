إبراهيموفيتش يشدّ الرحال من جديد

فشل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في قيادة فريق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي إلى نهائي بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم بعد أن خسر أمام ضيفه هيوستن دينامو بالجولة 34 من منافسات المنطقة الغربية بنتيجة 3-2، وبهذه الهزيمة انتهى موسم لوس أنجلوس غالاكسي باحتلاله المركز السابع، بفارق نقطة عن ريال سالت ليك السادس المتأهل للنهائيات، والغريب أن ايبرا شارك في تلك المباراة أساسياً، وأكمل المباراة حتى نهايتها دون أن يكون له تأثير يذكر.

بعد هذه الانتكاسة سارعت عدة أندية لدراسة إمكانية الظفر بخدمات السلطان، خصوصاً أنه صرح في وقت سابق عن رغبته بالعودة للعب في أوروبا، وبحسب الصحف الايطالية هناك اهتمام كبير من طرف ريال مدريد للتعاقد معه رغم كبر سنه لتدعيم مركز الهجوم.

كما أعرب نادي ميلان عن رغبته القوية لضم اللاعب السويدي بعد وضع “ليوناردو” المدير الرياضي للروسونيري “إبراهيموفيتش” ضمن أولويات الفريق ضمن سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وكانت مجلة “ريكورد” المكسيكية قد ذكرت بأن نادي لوس أنجلوس غالاكسي وبيراميدز المصري قد توصلا لاتفاق بشأن انتقال النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من الفريق الأمريكي إلى النادي المصري، ورغم عدم توقيع الهداف التاريخي لمنتخب السويد حتى الآن، لكن الصفقة في طريقها للحسم بعد أن منح اللاعب موافقته المبدئية على فكرة اللعب في مصر.