إبطال قرارات البرلمان الفنزويلي بإقصاء مادورو

أعلنت محكمة العدل العليا في فنزويلا أن جميع القرارات التي أصدرها البرلمان باطلة، معتبرة أن البرلمان وضع نفسه في خانة رفض السلطة.

ونقلت وسائل إعلام عن المحكمة قولها في بيان “إن كافة القرارات الأخيرة للبرلمان لا تمتلك القوة القانونية، وإن البرلمان يبدي عدم الاحترام للسلطة التنفيذية وينتهك قواعد عمله المحددة بالقانون” مشيرة إلى أنه مع تولي الجمعية الوطنية مهامها للدورة الجديدة في ال5 من كانون الثاني وتعيين فريق حاكم جديد على رأسها فإن السلطة التشريعية “وضعت نفسها في خانة رفض السلطة وكل القرارات التي اتخذتها منذ ذلك الحين هي بالتالي باطلة”.

يذكر أن البرلمان الفنزويلي صوت يوم الاثنين الماضي لصالح إقصاء الرئيس نيكولاس مادورو من منصبه، حيث اعتبر البرلمان أن “الرئيس لا يؤدي مهامه”.