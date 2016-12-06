إتباع نظام غذائي نباتي يقي من أمراض القلب والسمنة

في ورقة بحثية طبية جديدة صادرة عن أكاديمية التغذية وعلم التغذية، سلطت الضوء على الفوائد الصحية لحمية غذائية نباتية، بدعوى أنها يمكن أن تعمل على تقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكر وبعض أنواع السرطان، مقارنة بالوجبات الغذائية غير النباتية.

فقد كشفت الأكاديمية الأمريكية للتغذية في دراستها التي أجرتها على دور الوجبات النباتية في الصحة والبيئة عن أن اتباع نظام غذائي نباتي مناسب لجميع مراحل دورة الحياة يمكن الاعتماد عليه في الطفولة لتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة في وقت لاحق في الحياة.

إضافة إلى ذلك، أوضح الباحثون خلال دراستهم أن الوجبات الغذائية ذات الأصل النباتي المستدامة أكثر ملاءمة للبيئة، مشيرين إلى أنها يمكن أن تقلل من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 50%، وأضاف المتحدث باسم “أكاديمية التغذية وعلم التغذية”: التحول إلى النظام النباتي قد يكون مفيدا لصحة الإنسان والبيئة معا.

ووفقا لاستطلاع الرأي أجري مؤخرا دراسة أخرى حول النظام النباتي، وأظهرت النتائج أن 3.3% من البالغين في الولايات المتحدة يتبعون النظام النباتي.

وقد أشادت عدد من الدراسات الطبية السابقة على الفوائد الصحية الكبيرة للنظام الغذائي النباتي، والتي تشمل تراجع مخاطر الإصابة بمرض السمنة والسكر، إلى جانب تراجع نوبات الحساسية الغذائية الناجمة عن تنول اللحوم والمنتجات الحيوانية.