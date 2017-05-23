“إتش بي” تعلن عن نسخ محدثة لعدد من حواسيبها

أعلنت شركة إتش بي HP المصنعة لأجهزة الحواسيب وملحقاتها، يوم الإثنين، عن عدد من التحديثات تتعلق بخط إنتاج حواسيبها اللوحية من فئة Envy بالإضافة إلى تحديثات بسيطة لفئة حواسيب Spectre x2، وذلك قبل الحدث الخاص بالأجهزة التابع لشركة مايكروسوفت هذا الأسبوع.

وقد كشفت الشركة عن نسخة محدثة من حاسبها Spectre x2 المنافس لحاسب مايكروسوفت اللوحي Surface Pro، حيث تتميز النسخة الجديدة من الحاسب بمجموعة من المواصفات التي تتفوق على النسخة السابقة إلى جانب بعض التعديلات في الشكل الخارجي مما يعطيه دفعة قوية في مجال المنافسة.

وتركز التغييرات الجديدة على تحسين التصميم العام للأجهزة بطريقة عملية لا تؤثر على القوة والكفاءة، حيث تأتي الحواسيب بحواف أقل سماكة ومنافذ من نوع USB Type-C، مما يفسح المجال لإظهار حواسيب Envy وSpectre x2 مظهر أكثر حداثة.

وكانت الشركة قد أعلنت عن حاسبها اللوحي ذو لوحة المفاتيح القابلة للفصل Spectre x2 لأ مرة قبل عامين، إلا انه عانى من عيب كبير تمثل بامتلاكه معالجات Core m فقط من إنتل، مما جعل الجهاز أقل قوة بكثير من الجهاز المنافس Surface Pro وأقرب إلى حاسب محمول تقليدي.

وأشارت إتش بي إلى انها استمتعت إلى العملاء الذين يريدون المزيد لذلك قامت بتحديث الجهاز هذا العام وسمحت باستعمال معالجات Core i من إنتل الأساسية وليس المعالجات المشابهة لمعالجات Core m التي قررت شركة إنتل في العام الماضي إعادة تسميتها.

وأصبح بإمكان جهاز الحاسب اللوحي القيام بما هو أكثر من مجرد تصفح الإنترنت، ويمكن للحرارة أن تعد أحد الجوانب السلبية لهذا التغيير مع المحافظة على عدم احتواء الحاسب على مروحة تبريد إلى جانب إمكانية أن يؤثر التغيير على عمر البطارية، حيث أوضحت الشركة إمكانية عمل الجهاز لمدة ثماني ساعات هذا العام.

كما عملت الشركة على تحديث بعض المواصفات الأخرى، حيث ما زال الحاسب يأتي بشاشة من قياس 12 إنش إلا أن الدقة اختلفت وأصبحت 3000×2000 بيكسل بدلاً من 1920×1280 بيكسل، ويأتي هذا الحاسب مع مساحة تخزين داخلية من نوع SSD بسعة 360 جيجابايت بدلاً من 128 جيجابايت.

كما يأتي الجهاز بمنفذي USB من نوع USB-C بدلاً من المنافذ التقليدية، وسوف يتوفر للبيع خلال الشهر المقبل بسعر يبدأ من حوالي 999 دولار أمريكي.

وشمل إعلان الشركة اليوم على حاسب Elite 13 محمول جديد بهيكل من المعدن بحيث يعتبر الحاسب الرد المباشر من الشركة على حاسب ماك بوك اير MacBook Air من شركة آبل، حيث جرى تضييق الحواف ضمن نسخة هذا العام بحوالي 0.8 إنش وأقصر بحوالي 0.4 إنش، ويبدو أقرب لحاسب XPS 13 من شركة ديل.

كما عملت إتش بي على تحديث حاسب Elite 13 عبر إضافتها معالجات Kaby Lake من إنتل، مع شاشة من قياس 13.3 إنش بدقة 1080p، و128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع SSD، و8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وعمر بطارية يقدر بحوالي 14 ساعة.

وتخلى النموذج الجديد عن منفذ HDMI لإضافة منفذ USB-C، حيث يتواجد منفذي USB-C ومنفذي USB 3 التقليدية، ويبدأ سعر الحاسب من حوالي 1050 دولار أمريكي ويشمل على نسخة كاملة من نظام التشغيل ويندوز 10.

وأوضحت الشركة أن حاسب Envy 17 قد أصبح أقل سماكة ويأتي مع شريحة رسوميات منفصلة من نوع GeForce 940MX بشكل افتراضي، في حين حصل حاسب Envy x360 15 على حواف أقل سماكة مما جعل الجهاز يبدو أصغر قليلاً من حيث الحجم الكلي.