إتمام أعمال الصيانة لـ 300 غاطس مياه في ريف الحسكة

أنجزت المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة خلال العام الماضي صيانة 300 غاطس مياه في المشاريع المائية المنتشرة بريف المحافظة.

وأوضح مدير المؤسسة المهندس محمود العكلة أن مشروع صيانة الغواطس تم بالتعاون مع منظمة العمل ضد الجوع بهدف تأمين مياه شرب نظيفة للمواطنين القاطنين في الريف باعتبار أن معظم هذه المشاريع تعرضت للتخريب أو سرقة المعدات من قبل الإرهابيين أو لأعطال فنية نتيجة عدم انتظام قوة التيار الكهربائي.

وبين العكلة أن خطة المؤسسة للعام الحالي تتضمن الاستمرار في صيانة 700 مشروع مائي في ريف المحافظة، إضافة إلى إجراء صيانات بالشبكة المائية في المناطق التي تشهد طلبا متزايدا على المياه لاسيما أحياء النشوة وغويران ودولاب العويصي في مدينة الحسكة والاستمرار في صيانة مشروع مياه ريف الحسكة الشرقي وصولا إلى ناحية الهول مشيرا إلى أن المؤسسة بانتظار استلام 80 طنا من مادة الهيبوكلوريد المعقمة للمياه مقدمة من منظمة اليونيسيف خلال الأسبوع الحالي.

واستلمت مؤسسة مياه الشرب بالحسكة خلال الأسبوع الماضي 4 مولدات طاقة كهربائية وجهازي تعقيم مياه مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لوضعها في خدمة المشاريع المائية بالمحافظة.