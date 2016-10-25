إثر جلسة استثنائية… ثلاثة أعضاء جدد لمكتب تنفيذى حلب

عقد مجلس مدينة حلب اليوم جلسة استثنائية تم خلالها انتخاب /3/ أعضاءجدد لعضوية المكتب التنفيذى للمجلس هم /أحمد رحمانى/ نائبا لرئيس المجلس و/سيف الدين الحسن/ و/عبد الله حنيش/ اعضاء وفازوا بالتزكية،وأكد محافظ حلب /حسين دياب/ أهمية دور المجلس فى توفير الخدمات للمواطنين وتحسينها لافتا الى ضرورة رفع سوية الاداء واستثمار الطاقات الفنية والبشرية للارتقاء بالواقع الخدمى الحالى

وقال المحافظ ان //الواقع الخدمى فى احياء حلب لا يلبى احتياجات الاهالى وغير مقبول والمطلوب بذل جهد حقيقى ينعكس ايجابا على أرض الواقع //.مشيرا الى انه لن يتم التساهل مطلقا مع أى مقصر أو فاسد، ولفت أمين فرع حلب لحزب البعث العربى الاشتراكى /أحمد صالح ابراهيم/ الى أن حلب تمر بظروف استثنائية تتطلب جهودا كبيرة وحسن توظيف للامكانات المتوافرة للحصول على النتيجة المطلوبة

كما تم خلال الجلسة اتخاذ قرار باسقاط عضوية محمد دوارة من المجلس لوفاته وسهيل ملكى وعلاء الدين الهيب لغيابهما المتكرر عن الجلسات

حضر اعمال الجلسة عضو قيادة فرع حلب لحزب البعث زياد صباغ والمهندس /محمد أيمن حلاق/ رئيس مجلس المدينة.