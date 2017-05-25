إجراءات التجارة الداخلية خلال شهر رمضان

بدأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سلسلة إجراءات لضبط حركة الأسواق وتوفير المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأفضل المواصفات وأسعار مناسبة ولا سيما المتعلقة منها بمائدة رمضان.

وأصدر الدكتور عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مجموعة من التعليمات والتعاميم إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات تدعوهم إلى تقسيم كل محافظة إلى قطاعات بما يحقق سهولة وانسيابية العمل الرقابي وتكليف الدوريات الرقابية بالعمل ضمن مجموعات بحيث يترأس كل مجموعة معاون مدير أو رئيس دائرة على مدار الساعة للتدقيق بموضوع تداول الفواتير ضمن حلقات الوساطة التجارية ومراحل انتقال السلعة لحين وصولها إلى المستهلك وعدم السماح بالزيادات السعرية غير المبررة والتأكد من تغطية وسد حاجة المواطنين في الأسواق ومكافحة أي ظاهرة للاحتكار او التأكد من مدد صلاحية ومطابقة المواد الغذائية المطروحة للمواصفات المطلوبة.

وطالب عناصر حماية المستهلك المكلفين بالعمل الرقابي بضرورة إبرازهم للهوية الرقابية الصادرة عن الوزارة والمهمة الرسمية التي يحملونها والتركيز في عملهم الرقابي على المواد الأساسية من “خضار وفواكه ولحوم وخبز وألبان وأجبان وحبوب وعصائر” وكل ما يتعلق بالمائدة الرمضانية من مواد غذائية والتشديد على مراقبة أسعار ومواصفات المواد الأخرى من ألبسة وأحذية والحلويات والسكاكر والموالح حسب متطلبات واحتياجات المواطنين خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك وفترة العيد وذلك منعاً لاستغلال المواطنين من قبل أصحاب النفوس الضعيفة.

وشدد الوزير الغربي على أن يقوم عناصر حماية المستهلك باستمرار الرقابة على محال وأسواق بيع الحلويات ومتابعة منتجي ومستوردي الحلويات بكل أنواعها للتأكد من قيامهم بتقديم بيانات التكلفة وإعطاء فواتير نظامية لبائع المفرق والإعلان عن السعر بحسب المواصفة المعتمدة لكل صنف ووجود بطاقات البيان مع كل المواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

كما شدد أيضاً على إلزام منتجي ومستوردي الألبسة الجاهزة بكل أنواعها بإعداد بيانات تكلفة على نسختين يتم ختمهما من دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة المعنية والاحتفاظ بنسخة في المديرية للتحقق منها حين الطلب.

ودعا الغربي المؤسسة السورية للتجارة والمؤسسات ذات العلاقة بالتدخل الإيجابي إلى إقامة المهرجانات وأسابيع التسوق الرمضانية والعمل على كل ما من شأنه توفير السلع الضرورية الرمضانية بأسعار أقل من أسواق القطاع الخاص.

ودعا القائمين على لجنة تسيير سوق الهال إلى القيام بتسعير السلع والمنتجات الزراعية الواردة إلى السوق يومياً بشكل صحيح ومنطقي بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق وطرح جميع المنتجات الزراعية بأسعار معقولة واختصار حلقات الوساطة التجارية.

وأشار إلى أهمية التعاون بين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بالمحافظات خلال شهر رمضان المبارك لتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والعمل على استقرارها في الأسواق الداخلية ووصولها إلى المستهلك بيسر وسهولة وسعر بمناسب، مشددا على جاهزية مكاتب الشكاوى بالمحافظات لتلقي وحل أي شكوى ترد من المواطنين على مدار الساعة.

ودعا الوزير الغربي القائمين على المخابز إلى الاستثمار الأفضل لخطوط التشغيل والإنتاج خلال شهر رمضان المبارك وفق أفضل المواصفات المطلوبة وبالسعر والوزن المحددين وإيجاد وسائل تمكن المواطنين من الحصول على الخبز بدون عناء.

وطالب الوزير الغربي بتشديد الرقابة على وسائط نقل الركاب بين المحافظات خلال فترة العيد وعدم تقاضي أي زيادة في التسعيرة كعيدية واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين.

بدورها أكدت المؤسسة السورية للتجارة أنها ستطرح هذا الأسبوع نحو 2800 مادة غذائية بأسعار مخفضة بحيث تكون أسعارها أقل من أسعار المواد في الأسواق الأخرى وبنسبة تتراوح بين 10 و 25 بالمئة وبمواصفات ترضي أذواق المستهلكين.

كما ستقيم السورية للتجارة خلال الشهر المبارك عروضاً خاصة تتضمن سللا رمضانية وأسابيع تسوق في مختلف فروع المؤسسة بالمحافظات تتوافر فيها كل ما تحتاجه من السلع الأساسية ومنها ما تتعلق بمائدة رمضان كالتمور والعصائر بأنواعها والسكر والشاي والبرغل والرز والعدس والحمص والفول والزيوت والسمون والمربيات والحلاوة ورب البندورة والزعتر والخل ودبس الرمان والقهوة والحليب وغيرها من أصناف غذائية وغير غذائية واستهلاكية مختلفة إلى جانب الخضار والفواكه ومادة الخبز بأسعار مناسبة.