إجراءات الدوحة الترقيعية تودي بحياة عامل في إحدى منشآت كأس العالم

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم 2022 والتي تنظمها مشيخة قطر فتح تحقيق في وفاة احد العاملين في منشآت البطولة الكروية.

وفي تقرير لها صدر أواخر العام الماضي انتقدت منظمة العفو الدولية بشدة استغلال العمال الأجانب الذي لا يزال متفشياً في قطر على الرغم من الإصلاحات التي تعهدت مشيخة قطر بتنفيذها بعد فوزها بتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 موضحة أن الإجراءات التي قامت بها الدوحة مجرد ترقيع.

وادعت اللجنة العليا للمشاريع والإرث التابعة للسلطات القطرية في بيان لها نقلته وكالة الصحافة الفرنسية أنه “تم إطلاق تحقيق موسع بالتعاون مع الجهات المختصة للبحث في تفاصيل الحادث الذي جرى في موقع إنشاء إستاد الوكرة صباح أمس وكشف العوامل التي أسفرت عن هذه الوفاة” دون أن يقدم البيان تفاصيل عن جنسية العامل أو طبيعة الحادث.

يذكر أن العمال الأجانب الذين يعملون في مشيخة قطر وخاصة من دول شرق آسيا يعانون من ظروف عمل قاسية وشروط صحية غير مناسبة حيث أكدت منظمة العفو الدولية أن عمليات استغلال العمال الأجانب لا تزال مستمرة في مشيخة قطر التي لم تف بالتعهدات التي قطعتها لجهة القيام بإصلاحات في مجالات أساسية مثل دفع الرواتب وإصلاح نظام الكفالة الذي يترك العامل تحت رحمة رب العمل وكذلك أيضا تغيير القيود المفروضة على انتقال العامل من رب عمل إلى آخر.