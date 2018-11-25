إجراءات جديدة لتطوير منشأة دواجن حماة

تستمر منشأة دواجن حماة بأعمال تأهيل وتطوير المنشأة والسعي إلى النهوض بواقع إنتاجها ضمن جملة من الإجراءات بهدف زيادة الإنتاج كما ونوعا وتحسين جودة المنتج لتأمين احتياجات المواطنين من مادة بيض المائدة.

وأوضح الدكتور إياد العبد الله مدير عام منشأة دواجن حماة انه تم توقيع عقد مع الشركة العامة للبناء والتعمير فرع المنطقة الوسطى لتجهيز هنغاري رعاية وتربية الصيصان بقيمة 170 مليون ليرة وأن الأعمال تتضمن زيادة عدد طوابق أقفاص تربية الصوص الموجودة ضمن هنغارين ما يؤدي إلى زيادة سعة هنغارات التربية من 15 ألف طير إلى 30 ألف طير.

ولفت العبد الله إلى أن المنشأة أدخلت فوجا جديدا من قطعان الدجاج يبلغ نحو 60 ألف فرخة مشيرا إلى الإجراءات التي نفذتها المنشأة لمواجهة الحالة الجوية نتيجة انخفاض درجات الحرارة وذلك للتقليل من آثارها على الدجاج.