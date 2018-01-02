إجراءات لتسريع إنجاز خطة تأهيل مدينة الأسد الرياضية

اتخذت محافظة اللاذقية إجراءات مكثّفة للإسراع بمشروع إعادة تأهيل المدينة الرياضية إنشائيا وسياحيا وبيئيا ولتكون متنفسا لأبناء محافظة اللاذقية وزوّارها.

وقد أوعز محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم إلى إدارات المؤسسات المعنية بتأهيل المدينة بإنجاز الأعمال المخطط لها بعد انتهاء الدراسات اللازمة التي تقوم بها كل من الشركة العامة للدراسات ومؤسسة الإسكان العسكرية ومديريات الخدمات الفنية والاتحاد الرياضي العام.

وأكد السالم خلال اجتماع مع المعنيين على تنسيق العمل والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بتأهيل المدينة ووضع تقارير أسبوعية عن سير الأعمال لمعالجة كل معوقات التنفيذ داعيا إلى الاستفادة من الطاقات والكوادر الموجودة في المحافظة لانجاز مثل هذا المشروع لأهميته في المحافظة بشكل خاص ولسورية عامة .

وأوضح مدير المدينة الرياضية احمد فرحات أن أعمال التأهيل في المدينة تشمل البنى التحتية والمنشآت الخدمية والرياضية والموقع العام وتجهيز الإنارة وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي ومياه السقاية إضافة إلى حفر آبار مياه لتامين وارد مائي في المدينة دون تكاليف إضافية وتخفيف الضغط عن الشبكة الرئيسية. وأشار إلى أن أعمال التأهيل أصبحت ضرورة في المدينة لإعادة تشغيلها نتيجة وضع منشاتها طوال الفترة الماضية كمراكز إقامة مؤقتة للعائلات المهجرة من منازلها في عدد من المحافظات جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية وغياب الصيانة الجذرية طوال الفترة الماضية.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة